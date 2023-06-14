韓國自行車情侶，委請拍攝頻道者，附上這封信件向合歡派出所謝意。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

韓國自行車冠軍選手情侶Miso、高丁丁，3年前到台灣花蓮參加KOM自行車登山王挑戰，高山遇到大雨、濃霧，一度陷入失溫危機，當時合歡派出所馳抵救援脫困。3年後情侶剪輯短片上傳YouTube，還寄了韓國泡菜，感謝警察溫暖協助，讓他們對台灣充滿了感恩謝意；網友也留言表示讚賞「警察阿北，太令人感動了！」

日前新城警分局合歡所收到來自高雄的包裹，員警慎重依寄件者訊息回撥電話，宅配公司說是受韓國顧客委託寄來泡菜禮盒，寄物緣由並不瞭解，只說泡菜要冷藏且要趕快吃完。

員警拆開包裹，擺放著6組泡菜及醃漬蘿蔔，還有感謝信及一張照片，才回憶起3年前一段往事，有一對來自韓國自行車情侶當時來台花蓮參加自行車登山賽事，卻遇上了大雨、低溫、濃霧攪局，2人在霧雨中被淋得落湯雞，在即將失溫之際，卻受到合歡所員警的安置照料。

他們也剪了一支短片，透過介紹韓台文化的「KT story」頻道，分享這段難忘賽事以及在山區遇上的狀況，情侶推崇台灣是自行車王國，製造單車品質高，也是自行車選手嚮往地方，還描述當時在山區向合歡派出求援過程，「警察大哥溫暖接待我們」，影派中警察還貼心拿暖風扇給情侶取暖，員警遞上一杯熱茶，讓情侶感動流淚⋯⋯。

影片上架2週已超過34萬人觀看，並有破萬人按讚，網友留言溫馨：「為我們的警察大哥的愛心感到驕傲」、「倆個正直、懂得感恩的韓國年輕人」、「好灣暖的故事、台灣處處人情溫暖」、「台灣很多派出所設有『鐵馬驛站』，不管遇到甚麼問題或困難，找派出所就對了」。對台灣人情及警察給予諸多正面、溫馨的評價。

Miso、高丁丁情侶影片中承諾，今年會再前來台灣參加10月底的KOM登山王挑戰賽，要再來看看台灣的警察大哥，希望當面向合歡所員警表達最誠摯的感謝。

合歡派出所長林福長表示，其實合歡所員警在安置受困遊客時，不論國籍、語言都是以「無差別服務」的平常心來接待，全部一視同仁，提供熱茶、泡麵讓遊客取暖，直至身體恢復。

就連新城警分局長吳思翰讚賞這就是「合歡所的日常」，合歡所員警發自內心的接待，帶給遊客滿滿的溫暖，也是最棒的國民外交；時值警察節前夕，能獲得來自其他國家人民的感謝，無疑是最棒的禮物！