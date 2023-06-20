由於西南風影響，明（21）日各地大多為多雲到晴，僅山區午後有機會出現零星雷陣雨，感受高溫炎熱，東南部有焚風發生機率。氣象局警告，花蓮縣有連續出現38度極端高溫的機率，雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市為黃色燈號。

氣象局發布高溫資訊。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴，天氣穩定，午後降雨的範圍小，僅山區有零星雷陣雨發展的機會，清晨南部沿海偶有零星雨；溫度方面，白天普遍高達32至35度，尤其北北基、桃園、雲林、南部地區及花東縱谷溫度可能有局部36度以上的高溫，東南部地區有焚風發生的機率，近中午前後紫外線容易達到過量甚至危險等級，各地早晚低溫為25至27度。

氣象局分析端午連假天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周四、周五（22日、23日）西南風影響，清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨，天氣稍不穩定，午後對流發展相對旺盛，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢的機會；氣溫方面，雲量增多一些且有局部降雨，整體溫度稍降，不過普遍仍有32至35度，此外周四東南部有焚風發生的機率。

周六至下周二（24至27日）環境轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。