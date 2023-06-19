許多人都認為摩斯漢堡是台灣連鎖速食品牌中價位較高的餐廳。不過一位女子近日分享，其實摩斯的早餐相當便宜，另外還有1項服務「漢堡加菜加醬不用錢！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，「摩斯早餐很便宜，但是很多人都不知道」，列出摩斯早餐的各種品項，最便宜的三明治單點價格是40元，最便宜的單點漢堡只要45元，通通一個銅板有找，就算是附飲料的套餐價格，也都只要各加上25元；此外，摩斯還有一項很吸引人的服務，就是「漢堡加菜加醬不用錢！」，除了現成的三明治外，其他餐點都可以在點餐時和店員詢問蔬菜、醬料加量。

對此，許多人紛紛回應，「其實我也覺得慢慢變便宜了，因為它都沒漲價，反而是一般早餐店狂漲」、「以前上班路上會經過摩斯，每天早上都吃培根雞蛋堡配一杯摩斯紅茶，支撐我的一整天，那時候同事還說我很奢侈，早餐吃摩斯，我跟她說這樣70，她隔天也去買」、「是沒有到很便宜，但現在物價的確漲到很扯，變成我常常選擇摩斯而不是其他附近的店當午餐，連早餐店一個漢堡都賣6～80了…快窮死」。

另外一位曾在摩斯工作的網友透露，摩斯的三明治製程繁瑣又耗時，相較之下售價真的很便宜，「因為製作過程很繁瑣，吐司要沾蛋液煎－冷卻－抹醬（沾醬）－放食材－切三角－包裝－貼貼紙」；另一位前員工則說明，「加菜加醬都是可以的，沒有分店家，POS機上也都有這個選項，基本上摩斯總公司就是以顧客至上」，而店家不提供服務，多是因為工讀生不知道這項選擇。