高國中小學校的暑假將從7月1日開始，桃園市教育局總動員策畫科技、科普、生命品德、藝文等4大領域的暑期營隊，總計可提供逾3萬名學子參與。桃園市長張善政表示，這次推出許多科技、科普類的夏令營，鼓勵學生們若想吸收新知，可踴躍報名參與。

教育局說，今年夏令營推出4大領域活動，涵蓋全市13個行政區，從山上到海邊、從文到靜應有盡有，提供給全市的學生參加，鼓勵學生踴躍參加，讓暑假學習不間斷，變得更有意義。

教育局指出，這次夏令營活動前3名分別是體育競賽類、知性藝文類及技能研習類。考量人口較多的地區，學生數量也較多，因此若以地區分別統計，開設夏令營最多的地區為桃園區、中壢區及龜山區。

「這次有很多科技、科普類的夏令營！」張善政表示，對於孩子來說，童年及學生時期的養分會滋養一輩子，下一代就是我們的未來，為此桃園的教育願景不僅強調人文教育也重視適性發展。

各區都有開設科技、科普類的夏令營，例如桃園區有開設「科技實作營隊」，以桃園區學生優先參加。中壢區開設「創客夏令營」，開放市內國小4至6年級學生報名。不僅如此，位處偏鄉的復興區也有開設「優霞雲創」課程，供復興區國小高年級學生參加。

教育局說，針對今年的夏令營活動，市府整合優質師資、場域及資源，提供跨校、跨階段、跨領域的暑期活動，有科普實驗營隊、人工智慧講座等，讓課本沒有教的都可以透過活動學習，讓孩子能在暑期營隊及活動中持續學習成長。