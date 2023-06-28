鹽水國小數位深耕計畫課程結合SDGs永續城鄉理念。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

世界經濟論壇指出，現在的小學生未來將面對65％全新的工作，「跨領域」能力正是未來學子所不可或缺的；教育部公布中小學數位學習深耕計畫今年徵選21所實施學校，台南市海東國小、西門國小、崇明國小及鹽水國小等4所學校入選，連續6年獲選校數全國第一。

海東國小以健康餘命為主題，發展「幸扶餘生」主題跨域課程，以SDGs目標3健全生活品質，從生活觀察到長者隨著年齡退化，甚至在行動需要輔具的協助，設計出有趣的智慧運動器材，讓長者在遊戲中運動，確保長者能降低因身體老化造成的不良影響。

西門實小以「氣候變遷」全球性議題出發，結合SDG.7可負擔能源及SDG.13氣候行動兩項永續發展目標，設計「Fight for a Sustainable Earth」（為永續的地球而戰）跨域課程，以在地生活情境問題出發，從全球暖化造成海平面上升議題進行探討，透過設計思考流程建構課程的學習鷹架，帶領學童探索未來逐海而居時面臨的各項生活情境，提出務實解決方案。

崇明國小以SDGs「消除飢餓」、「消弭不平等」及「多元夥伴關係」3項目為主軸，學生從生活中探究糧食浪費議題，利用網路XR技術跨越時空限制，讓世界各地夥伴共創及學習，運用AIoT和PBL動手實作，培養學生解決真實世界問題的能力。

鹽水國小結合SDGs永續城鄉理念，透過校園百年黑板老樹情境引導，運用IOT裝置觀測蜂炮空汙，模擬蜂炮射出的火光及利用garage band創造陣頭元素電音，引入元宇宙AR構建科技蜂炮城。

教育局指出，南市積極推動5G智慧學習及5G新科技學習示範學校，發展新科技教學與學習模式，建立多元模式智慧學習環境與教學示範，培養學生對跨領域整合及創新思維能力。

教育局也說，台南近年積極推動專題式學習（PBL），培養學生科技應用能力、高層次思考能力和跨域整合與實作能力，同時也已整合「生生用平板」數位學習精進方案，不只縮短孩子的學習差異，也能讓孩子們具備主題跨域的能力。