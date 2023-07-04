副總統賴清德副總統今（4）日下午出席「2023台灣服務業大評鑑頒獎典禮」，肯定服務業對台灣經濟發展、社會穩定扮演重要的角色。他表示，未來，應推動「國家希望工程」，將台灣的經濟發展模式，由「生產要素驅動」轉型為「創新驅動」，並由政府協助中小企業進行數位及淨零轉型二大挑戰。

副總統致詞時表示，他已連續4年前來參加由《工商時報》舉辦的「台灣服務業大評鑑頒獎典禮」。「服務業大評鑑」獎項涵蓋範圍廣，是國家級評鑑，獲獎企業可說是台灣服務業的典範。

談及台灣服務業重要性，賴清德指出，2022年台灣服務業所創造的國內生產毛額（GDP）達新台幣13多兆元，占GDP比重61％，提供685萬個工作機會，約占總就業人口60％，是穩定國家社會非常重要的力量，政府責無旁貸，應該要幫助中小企業度過各種困難。

針對中小企業面臨的挑戰，他表示，這3年多來，疫情確實對服務業造成很大的衝擊，因此政府通過紓困及振興方案，要跟業界站在一起，共同面對疫後挑戰。此外，政府也編列疫後特別預算，希望幫助中小企業及服務業走過疫情冬天。

賴清德並提到，數位轉型與淨零轉型，對於中小、微型企業或服務業來說，都是很大的挑戰。今天很多得獎企業都已數位轉型，並具創新的概念，才能有如此好的成績，但台灣多數的中小、微型企業，特別是服務業，多數應該還需政府協助，提出對策，共同面對問題。

賴清德話鋒一轉指出，在這種狀況下，我們要提出對策，也就是要開對藥方，不能拿錯藥方。因此，重提服貿是不是正確的措施，值得大家思考。如果服貿一旦簽訂，十大行業包括商業服務業、通訊及美容美髮等，都會受影響。當服務業面臨數位轉型、淨零轉型時，應該要克服主要的問題，而非重新將台灣的產業與經濟發展鎖進一個中國原則的市場。

賴清德認為，解方應該是在未來推動「國家希望工程」，也就是改變經濟成長模式。過去以「生產要素驅動」，利用人力、水電、土地、資本等低成本，在國際市場上爭取訂單；30年來，我們的確有創新、有成長，最具有代表性的當然是半導體、科技、生技等產業，但仍有相當一部分中小企業創新不足。因此，要轉型為「創新驅動」產業發展模式，就要由政府協助中小企業進行數位轉型，數位轉型成功，才能在淨零轉型路上克服各種難關。