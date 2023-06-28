「數位沙盒」在金管會要求下，開發「主題式技術實證」案，FintechSPACE表示，此次創新競賽亦聚焦在「綠色金融科技」、「金融共創」兩大主題，引出金融科技的多方應用。其中「綠色金融科技」主題匯集金管會及金融產業需求，綜整出包含綠色數位支付、綠色數位投資與綠色資產交易、數位化ESG資料及分析、其它綠色金融科技應用等四大領域共十大實證主題。

「金融共創」主題則邀請到LINE Bank、LINE Taiwan、中國信託金控提供實證主題包含：快點生活圈車牌辨識支付、LINE Beacon無接觸支付、全民防詐，期透過競賽方式激發創新實證應用、技術合作與商轉落地成果。

FintechSPACE表示，此次競賽以促進跨域合作為核心，「綠色金融科技」主題徵集金融機構、企業及校園學子提案，「金融共創」主題徵集企業及校園學子提案，園區也將注入實證創新輔導資源，提供如主題說明會、服務設計工坊、一對一媒合工坊及技術實證工坊等服務，輔導參賽者釐清在創新實證中遇到之問題，協助產業持續推動並實踐永續及共創金融！