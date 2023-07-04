高雄市衛生局人員檢查食材效期。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市衛生局人員檢查設備清潔。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

為保障學生飲食安全，高雄市政府衛生局於2月13日起至6月30日，進行供應校園午餐學校自設廚房稽查專案，清查高雄市143間國中、小學校自設廚房，依食品良好衛生規範準則查核結果均合格；然而在抽驗161件產品時，僅燕巢國中桶餐餐食檢驗微生物超標，經再次抽驗後才合格過關。

衛生局表示，為保障校園食安，於2月13日至6月30日啟動供應校園午餐學校自設廚房稽查專案，共稽查高市內143間國中、小學校自設廚房，查核廚房作業環境、人員衛生管理、食品標示等是否符合食品良好衛生規範準則及食品安全衛生管理法，經查核均合格。

另外衛生局抽驗餐食、食材，檢驗衛生標準（沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌）、過氧化氫、防腐劑等項)，經抽驗143件餐食及食材18件共計161件，僅燕巢國中餐桶微生物超標，被衛生局要求限期改善，經複查後合格過關。

衛生局表示，持續稽查學校自設廚房衛生，以維護校園食品安全，同時提醒學校自設廚房作業期間，應維持作業場區整潔、落實病媒防治，避免汙染食材、加強環境消毒，落實工作人員健康衛生管理，遵守食品良好衛生規範準則規定；稽查結果可上衛生局網站(http://khd.kcg.gov.tw/) 食品衛生專區查詢。