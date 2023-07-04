為減少民眾使用一次性塑膠頻率，北一女中學生2020年創立「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」， 與雙北店家合作為民眾提供環保袋，至今已省下逾2萬塑膠袋，今獲頒台新青少年志工菁英獎。該聯盟創已轉型成北一女中校內組織，她們正與13家飲料店合作，提供校內學生環保提袋及飲料杯架。

「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」是由北一女中學生召集各校好友創立的組織，他們攜手新北市永和30家餐飲店家、雙北市5間水果店、台北市中正區11間飲料店家，提供黑色環保袋、回收再利用塑膠杯架和塑膠袋，也舉辦集點換折價券活動，鼓勵民眾自備環保袋裝取水果。

由於創辦人已畢業，該聯盟已轉型成北一女中校內自治組織，高一、高二生共18人參與，鑑於校內外送風氣盛行，她們正執行「校內外送出門環保袋」及「塑膠製品回收」2項計畫，鼓勵學生使用環保袋裝、可重複利用杯架裝飲料。

總召陳姸君介紹，聯盟與中正區13家飲料店合作，學生只要在外送平台備註「北一女中不要塑膠袋」，合作店家便會使用聯盟提供的黑色環保袋裝袋飲料，學生使用完畢後掛在定點，志工便會回收、清洗，送回合作店家。

陳姸君表示，聯盟同時鼓勵學生將塑膠杯架或飲料塑膠袋丟在校內回收站，志工定期篩選出可重複利用杯架或塑膠袋，徹底清洗、消毒後，送給合作店家使用。

她指出，由於北一女中活動盛行，難以讓每位學生都了解、響應聯盟減塑計畫，目前正透過校內策展、剪輯推廣影音、IG等管道持續推廣，讓更多學生加入減塑行列，待校內發展成熟後，再推廣至其他校園或企業，讓大家都能成為不「塑」之客。

陳姸君說，獲得台新青少年志工菁英獎殊榮相當開心，大家一路上受到許多人幫助，尤其感謝店家願意支持高中生行動，相當感動。