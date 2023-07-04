2023年台灣運彩X T1聯盟第三季新人選秀會將於7月14日正式登場，本屆選秀會總計43人報名，包含後衛21人，前鋒20人及中鋒2人。為了介紹這些即將投入職業賽場的新秀球員，聯盟特別邀請許智超以及許時清教練，針對13位值得關注的待選新秀進行球員分析。首先介紹身高超過190公分的鋒線新勢力，包含林信寬、吳沛嘉、喬楚瑜、丁冠皓、唐維傑、涂亦含與劉彥廷等球員，看他們有何過人之處！

本屆新人選秀會狀元熱門人選之一、台灣師範大學主力前鋒林信寬，身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。

林信寬切入的破壞力、製造對手犯規的能力與外線的穩定度，皆是個人重要利器，但許時清教練也提出看法：「林信寬整體的進攻手段持續進化，都有不錯的發揮，但在進入職籃層級後，洋將的護框會減少林信寬被犯規的次數，未來林信寬需要加強兩分急停跳投能力與擋拆技巧，進攻能力會更強大。」

世新大學吳沛嘉和輔仁大學喬楚瑜，兩人不僅曾為輔大戰友，也是本次報名選秀會中唯二身高突破200公分的內線球員。吳沛嘉身高205公分、體重100公斤，國中即為中華隊內線接班希望，儘管大學生涯飽受傷病困擾，表現不如外界預期，仍然積極復健以盼延續籃球路。

111學年度，吳沛嘉於大專籃球聯賽抓下47顆進攻籃板與90顆防守籃板，總計137顆為個人UBA生涯最多次。許智超與許時清教練皆認為，吳沛嘉的身高優勢，在籃板掌握度與油漆區把握度皆有一定水準，稍加磨練接球穩定度，未來仍是能在禁區與洋將抗衡的優秀球員。

至於喬楚瑜身高200公分、體重98公斤，高中時期即因稱霸禁區享譽盛名，儘管在球場上不是屬於強勢進攻型球員，但冷靜的判斷能力和處理球的細膩度仍獲得教練的肯定。即便喬楚瑜在UBA戰場因應外籍生的加入面臨轉型，但他仍繳出場均7.8分、7.6籃板、1.4助攻的成績單，許智超教練表示：「若能勤練外圍投射能力，為職業生涯開創更長遠的道路，肯定能成為很好的四號位選手。」

健行科大頂級綠葉球員丁冠皓，身高192公分、體重90公斤，雖不像高錦瑋扮演進攻端串聯核心，亦沒有蔡宸綱、劉丞勳的亮眼數據，他卻有冷靜沉著的判斷能力，甚至在讀秒階段接到球，也能不慌不亂的把球投進。

丁冠皓的強心臟，為自己掙得U16、U18的國家隊資歷，也讓許智超教練讚不絕口，許時清教練則説：「丁冠皓如能加強切入的碰撞度，將能展現更多元的進攻手段，將來球路會更寬廣，在球場上的存在感也會更為強烈。」

而來自維吉尼亞軍校的唐維傑同樣是國家隊常客，他身高193公分、92公斤，是罕見的高控球選手。去年代表中華隊征戰世界盃亞洲區資格賽中，唐維傑面對中國、日本等列強，平均貢獻10分、5籃板，毫不生澀。

許智超教練與許時清教練不約而同地表示：「儘管唐維傑去年底受傷進行前十字韌帶重建手術，使其實戰資歷暫時空白，但相信在他的天賦與資質支撐下，有足夠的復健與訓練，仍會是眾多球隊極力爭取的人選之一。」

政治大學的涂亦含和僑光科大的劉彥廷場上位置皆為大前鋒，同樣曾為青年高中隊友。190公分、95公斤的涂亦含，本季UBA場均貢獻5.9分、2.7籃板，在政大全「星」陣容中，數據雖不如高中時期亮眼，但身為長人側翼，擁有積極防守的特性，仍是政大奪冠的重要功臣。

至於原是排球選手的劉彥廷，擁有身高196公分、體重96公斤的身材條件，彈跳能力極佳，今年UBA聯賽繳出場均18.7分、11籃板、1.5助攻、1.2抄截、1.7阻攻，尤其三分命中數值得一提，由全年度9顆提升至31顆，逐漸朝裡外兼具的多功能球員方向邁進。

許智超教練表示：「涂亦含、劉彥廷兩位側翼選手都有身材優勢，若外線能力能穩定提升，未來在職業賽場遇到洋將，可運用多元的得分手段，更有優勢！」