去年11月引起「魔獸」旋風的前NBA球星霍華德，上月底結束與桃園雲豹合約，月初離台返美，今日桃園雲豹執行長張建偉表示，霍華德開出新合約價碼漲的很高，但仍有兩家球隊對他有興趣，雲豹也將在7-8月與他洽談，新賽季是有機會看到他的。

霍華來台後處處表現出親民的舉動，甚至還多次在個人推特上邀請NBA球星來台，可見得他是非常喜歡台灣的。然而霍華德的薪水高出國內所有球隊洋將一大截，即便是桃園雲豹也吃不消。張建偉說，「約滿前曾找霍華德談過，他開出來的價格比我想像來的高，因此目前只能暫緩，給彼此留下商談空間。」

霍華德此次返美將參加7月夏季聯賽，張建偉表示，等到霍華德打完夏季聯賽後再展開協商，但下賽季他的合約將比這個賽季高很多。

張建偉說，「這次去美國也找了不少球員，大半是現役球員，球隊目標是希望找來，較具知名度的球星，希望吸引更多球迷入場，有些球員比霍華德更有名氣，不過價錢就比霍華德貴多了，因此，一切都還要在商言商。」