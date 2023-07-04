桃園雲豹籃球隊和台啤籃球協會4日共同宣布雙方正式結盟合作，未來將以「台啤雲豹」隊名參與T1聯盟賽事。

雲豹執行長張建偉表示：「我們向來喜歡強強聯手，台啤籃球隊一直是台灣傳統強隊，本土實力有目共睹，在籃球人才培育上更是不遺餘力，雲豹雖是後進球團，但因年輕、肯拚、夠創新，不斷在籃球圈創造一波又一波的行銷亮點。」

台灣菸酒公司董事長丁彥哲則說：「我們一直致力於推動台灣體育的發展，並努力與T1聯盟一起穩健職籃的發展，此次選擇與雲豹結盟，將為我們帶來更多機會去實現這個目標。相信這次結盟將帶來雙方在賽事營運、球隊發展、市場推廣等多個領域的合作，我們將攜手制定具有創新性和吸引力的計劃，提升球隊實力、增加球迷參與度，並促進台灣籃球運動發展。」

台啤、雲豹主力球員對球隊合作感到興奮，台啤球員蔣淯安透過影片表達：「希望和新隊友、教練團發揮更好的團隊合作，延續台啤的精神，最重要的是，拿下總冠軍！」

雲豹球員盧捷閔表示：「台啤球員都很有經驗，對雲豹來說有很多值得學習的地方。」

雙方結盟後將融合兩隊精神、文化，透過主題日活動、粉絲互動和全新的球場體驗，台啤雲豹將帶給球迷更豐富的、更獨特的觀賽體驗，在新球季到來之際，台啤雲豹將帶給所有球迷更多驚喜和期待。