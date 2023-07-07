台啤雲豹籃球隊「豹小子夏令營」將於7月24日盛大舉行！由今年聯盟得分王艾夫伯 (Michael Efevberha) 領軍，要帶給所有參與夏令營的小朋友們有個難忘暑假。

艾夫伯上賽季不僅展現驚艷得分能力，更贏得許多球迷的愛戴，更被稱為「繼承曼巴精神的男人」，他說：「很開心能夠回到我最愛的台灣，並以教練身份帶領夏令營，我迫不及待能夠和球迷們見面，更重要的是能幫助台灣年輕的球員們提升球技。」

這次艾夫伯以教練身份重返台灣，與本土球員聯手擔任導師，將為夏令營帶來許多的正面影響和意義，豐富訓練課程將由他本人親自指導，期待著與年輕的籃球愛好者們一同度過一個充實且有意義的夏天。

台啤雲豹籃球隊將致力於培養年輕籃球人才並推廣籃球運動，通過舉辦各種活動和訓練營，致力提供學習和成長的機會，並在桃園地區注入更多籃球的激情和活力。

夏令營相關資訊：

地點：桃園北科附工-樂群堂 (桃園市桃園區成功路二段144號)

時間：5/22(一)起至招滿截止

梯次：第一梯次：7/24(一)-7/28(五)、第二梯次：7/31(一)-8/4(五) 每梯次至多80名。

費用：原價 $8,200/人 、早豹優惠價 $7,380/人 #好康持續中、三人團豹價 $6,869/人 需三人同時報名。

超值贈品：雲豹雙面球衣、雲豹運動毛巾、結業證書

報名方式：線上報名

早鳥報名連結：https://forms.gle/JbVFe5dLR2BUq6Vm9

三人團豹連結：https://forms.gle/ierV4zrnT2PUzhw48