台中太陽於10日正式宣布與小前鋒曾品富加盟，將為球團整體表現及場上平均高度再提升一檔次，曾品富在T1聯盟前兩季分別效力台南台鋼獵鷹與桃園永豐雲豹，即將連3年都在不同T1聯盟球隊效力。

身高195公分、現年27歲的曾品富，自2014年被入選為第23屆亞洲U18青年籃球錦標賽中華男籃代表隊，畢業於健行科技大學後，曾效力於台鋼獵鷹與上一季的桃園雲豹，曾品富也被曾經的隊友稱讚是位兇悍防守型球員。

這兩個賽季看到曾品富在台鋼獵鷹、桃園雲豹的努力與進步，太陽總經理汪蔚傑表示：「曾品富在2022-2023年球季3月11日之後出賽12場次當中，平均上場時間來到25分鐘，他把自己特色發揮在球場上，目前要在自由市場和選秀當中找到195公分可防守對方洋將的人選並不多，當然還有一個最大的特點就是曾品富可以投三分，這幫我們在進攻端保持良好空間有很大的幫助，所以當我們得知他離開桃園雲豹的消息，我們就與曾品富聯繫。」

太陽總教練塔克老師表示：「27歲曾品富已經來到打球比較成熟的年紀，歷經兩個賽季磨練處理球更有經驗，身體素質不錯，彈跳能力、速度都有一定水準，希望他能盡力去創造自己的價值。」

開訓時期便與隊友們一同訓練，曾品富表示，「謝謝汪總讓我有機會加入太陽隊，太陽裡有許多球員其實就從高中到大學的時候就有認識了，例如蘇奕晉、盧冠軒和林明毅，我希望能在他們身上能吸取經驗和技術，以便能在場上幫助隊友們製造更多進球的機會。」