很多人在失戀後深受打擊，難以走出傷痛，而這時若身邊有可靠的朋友，並能分析所有真相，是一件幸福的事，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、摩羯座是治療失戀的專家，能把對方想不通的問題分析得頭頭是道，更能提供療傷的方法。

▍天蠍座

天蠍座看待問題、分析問題往往是一針見血，當朋友失戀時，他們能把想不通的關鍵，看不懂的「劇情」，能一五一十地分析給對方聽，而對方聽完後便會豁然開朗。

▍處女座

當身邊朋友有感情問題時，只要處女座有心都會提前預告，不過，他們也不想找麻煩，只是偶爾隱晦又善意地提醒。當對方失戀了來找處女座，處女座不僅能把戀情分析得頭頭是道，還會告訴對方是否有複合的可能，更會提供適合走出失戀的方法。

▍摩羯座

務實的看待問題，嚴肅的處理問題，是摩羯座的個性。對於分手，他們不會幫對方逃避現實，而是有根據地分析好壞。對於不能再繼續的感情，摩羯座不會有「不拆一段情」的心思，會直接與對方說明。對於陷入低谷者，摩羯座會幫助對方打開眼界，看到更多其他的可能。