為培養身心障礙學生未來就業時需要的職業能力，教育部委託全台7個課程中心設計數位教材，整合車輛整理、農園藝、按摩舒壓保健等課程，打造「服務群課綱」，最新的169個單元將於8月前陸續上線。

教育部表示，國教署委請國立苗栗特教學校成立「服務群課程推動工作圈」，並設有七個課程中心，分別由台北市立文山特教學校、國立屏東特教學校、國立北港農工、新北市立特教學校、台中市立啟聰學校、國立宜蘭特教學校及國立苗栗特教學校承辦，由服務群課程推動工作圈帶領7個課程中心種子教師教案研發團隊，統籌部定一般領域／科目（含特殊需求領域）、群必修專業與實習科目（含專題實作）及12個技能領域課程，歷經3年（109-111年）的教案研發及審查，彙整各專業科目教學資源，作為推動服務群科課綱的後盾。

教育部指出，「服務群課綱」數位教材教案重點為，結合車輛整理、門市、物品整理、農園藝、產品加工、裝配、生活照護、家務處理、餐飲製作、旅館服務、按摩及舒壓保健所研發之專業課程，並納入就業與生活素養，培養學生應用於生活與職場中所需的基礎能力。

教育部提到，為提升課程中心所研發教案使用率與資源整合，110年度由課程中心所提報完成審查57科目、465單元，均於112年1月1日整併至優質特教網之「特教教材資料庫」，並設置「服務群課綱編製之教材」獨立專區。

國教署說明，111年度課程中心所新編撰之24科目、169單元，將於112年8月前完成審查並公告於「服務群課綱編撰之教材」專區，提升教案的多元性與專業性，並搭配優質特教網的數位平台，提供方便的線上影片與數位教材，建立服務群科縱向支援網絡系統，提升特教新課程推動成效。