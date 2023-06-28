迎接暑假到來，新北市立圖書館於全市29區分館規畫一系列暑期閱讀親子活動「夏季閱世界」，此活動是由三重先嗇宮及財團法人見賢思琪社會福利公益基金會共同舉辦，至今邁入第18年，今年也與聖露西亞大使館合作，透過諾貝爾文學獎得主沃克特作品，帶領親子探索異國文化與傳統。

新北市的暑期閱讀親子活動，自2005年起舉辦，至今已是第18年，每年由新北市立圖書館與三重先嗇宮、財團法人見賢思琪社會福利公益基金會共同舉辦，為鼓勵學子利用暑期多閱讀，7月1日至8月22日只要在三蘆地區各圖書分館借閱百本書，便可獲得200元閱讀禮券；完成主題閱讀任務還有機會獲得1000至4000元不等的獎學金。

新北市文化局副局長于玟表示，暑假正是課外閱讀的好時機，學校的暑假作業通常都會有「讀書心得報告」，因此暑期閱讀活動一向是新北暑假的重頭戲之一，今年除了邀學子一起來讀好書，挑戰百本閱讀之外，還以「我的情緒調色盤」為主題，邀請學子閱讀之後完成創意寫作、主題繪畫與AI創作等任務。

此外，「夏季閱世界」同時也在不同分館規畫不同的學習閱讀活動，適合親子一起參加，今年還邀請聖露西亞大使館，介紹諾貝爾文學獎得主沃克特的作品，以及當地的地理、族群、文化、飲食等，讓親子從中探索異國文化與傳統。

除了閱讀活動外，新北市府也持續照顧弱勢學童的用餐需求，新北市28區34間圖書分館均提供餐券服務，有需要的學童只要參加圖書館免費的陪讀活動，便可以到便利商店兌換80元餐食，在暑假中也能獲得妥善的用餐照顧。