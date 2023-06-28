桃園市長張善政28日主持市政會議時指出，4年任期已過了1／8，端出的代理教師全年聘期、基北北桃1200通勤月票等政策深獲外界肯定，但也有做得不好的地方，要深刻警惕，強調「我們不是恐龍」，切忌反應遲鈍，要當神經反應靈敏的機器，積極解決市民的問題，把事情做得圓滿。

張善政說，市府團隊上任迄今已屆滿半年，4年任期已過了1／8，感謝各局處首長及同仁過去半年的努力，端出許多讓外界有感的政策，像是「代理教師全年聘期」，自桃園市率先推動後，各縣市紛紛響應，並受到教育部肯定、跟進成為全國性規範。即將於7月1日正式上路的「基北北桃1200通勤月票」則是他去年選舉時所提出的政見，樂見被中央採納成為跨區域性的政策，相信對於通勤、通學的民眾會有很大的助益。

張善政也提到，6月的「靜桃專案」取締改裝車噪音車輛是由警察局、環保局等局處共同合作的政策，雖然改裝車噪音擾民不是只有桃園，但可能是「自己的小孩最可愛」，他認為桃園在各縣市取締力道數一數二，朋友跟市民都有正面反應，相信執法成效會讓市民非常有感。

張善政也指出，根據市府研考會近期辦理的民意調查，有近9成的受訪市民支持成立婦幼局，而有約8成受訪市民認為成立婦幼局，將有助於提升性別平權與婦幼權益，未來市府將持續推動籌設婦幼局。

「千萬不要像恐龍一樣，尾巴被壓到，腦袋要過2秒才感覺到，我們不是恐龍，希望是神經反應靈敏的機器！」張善政期勉所有同仁在後續任期，要與過去半年一樣繼續打拚，讓市民有感，但在做得不夠好的地方，也要深刻警惕，在第一線機動、及時反應改進，呼籲市府團隊遇到非預期的突發狀況時，要抱持著機動、靈敏與同理心來面對，及時解決市民的問題，相信會讓市民有感、讓桃園越來越好。