涂善存這回詮釋賽車手，和李玉璽搭檔出賽。（采昌國際多媒體提供）

電影《我和我的賽車老爸》被劇組視為最高機密的兩位「神秘王牌」演員，隨著上周台北電影節的世界首映終於曝光，讓觀眾驚呼：「原來李玉璽、涂善存也有演！」原來李玉璽在片中飾演小童星陳少卉長大後的故事，成為職業領航員。

李玉璽透露自己先是看了陳少卉的演出之後，再去揣摩這個角色，「是很珍貴的體驗！」尤其他跟陳少卉都有一雙水汪汪的大眼睛，如果站在一起，真的頗有一個模子刻出來的相似度，也讓上周搶先觀賞本片的觀眾盛讚是「神選角」。

李玉璽也感謝收到演出邀請，並透露：「在收到邀請前，不知道賽車有拉力賽這個賽制，覺得很有趣。雖然只是特別演出，但劇組非常用心去對待每場戲。」而對於在片中有大量對手戲的「換帖好兄弟」涂善存，他也表示：「和涂善存在合作之前，只有過一兩次緣分。對於在戲中要扮演夥伴，準備時間又不長的情況下，本來有點擔心，結果在讀本後馬上就熟識了。

涂善存則演繹跟他搭擋的專業拉力賽車手，兩人在片中展現換帖兄弟的絕佳默契，涂善存更分享其中一場戲，竟被導演張書瑋說兩人的友誼互動「太有情愫」，必須收回來一些，意外出現的粉紅泡泡也讓他笑說：「如果我們這對搭檔的故事有繼續下去，那肯定是會很有火花、很令人期待的故事。」