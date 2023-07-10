綜合《每日郵報》、《UNILAD》報導，當年16歲的羅培茲（Yasser Lopez），跟一群朋友在邁岱郡（Miami-Dade）附近的湖畔釣魚和戲水，此行是為了慶祝假期到來，結果15歲的友人不慎扣動魚槍的扳機，一根長約1公尺的魚叉瞬間飛出，射中他右眼上方約2英寸（5.08公分）之處，貫穿了大腦右側的顱骨。

事發當下，羅培茲近乎失去意識，讓多名友人見狀嚇傻，回過神來就趕緊撥打求救電話，後被直升機運到邁阿密的傑克遜紀念醫院。羅培茲表示，自己到院神智清醒，但控制不住隨意揮舞的雙臂，「我能感覺到那隻魚叉在我的腦袋裡頭，真的很不舒服，我就想把它拿出來。」

對此，身兼目擊者和友人的卡多薩（Astrid Cardoza）提醒羅培茲絕對別用手碰魚叉，「你不能死，也不會死。」後來羅培茲就被醫護帶進手術室，進行3個多小時的救治，醫生都不敢相信他居然會活下來，且到院當下還能說出幾個短句，所幸魚叉並未切入腦中的主要血管，被順利截斷取出。

羅培茲在醫院接受2個月的物理和言語治療，康復之路非常順利，讓神經外科醫師布洛克（Ross Bullock）直呼，「這是一個奇迹。」之後羅培茲借助輪椅重回舊地，不禁大嘆「因為一次簡單的釣魚之旅，我真的差點死在這個水域」。院方表示，最近一次和羅培茲聯絡，時值他21歲，除了透露即將就讀大學，還說在多拉（Doral）的某商店打工，過上獨立自主的生活。

更多 CTWANT 報導