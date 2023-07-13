今（13日）為「宜蘭縣溪南輔具資源中心」揭牌啟用，期盼擴大服務區域至整個溪南地區。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東聖母醫院今年1月承接宜蘭縣政府「宜蘭縣溪南輔具資源中心」，至今已服務逾4000人次。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為建構完整的長照完整，天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院今年1月承接宜蘭縣政府「宜蘭縣溪南輔具資源中心」，至今已服務逾4000人次，最小是2歲身障孩童，最年長的是106歲的百歲人瑞。今（13日）舉辦揭牌啟用儀式，期盼擴大服務區域至整個溪南地區，為大蘭陽地區的長照服務版圖再添一筆。

縣內有44萬9700多人口，身心障礙者約有3萬1000多名，為能落實長照2.0以社區為基礎，並以「可用、可近、可接受」照顧為主要目標，縣府特與衛福部爭取2家輔具資源中心的機會，以溪北、溪南區分。

羅東聖母醫院承接的「宜蘭縣溪南輔具資源中心」，以溪南地區的羅東、冬山、五結、三星、蘇澳及南澳6個鄉鎮為主，提供輔具展示、諮詢、評估、適配、檢核、使用訓練、追蹤、維修、回收、借用等服務，並於固定時段進駐輔具評估師於羅東、冬山及南澳的輔具據點，提供民眾諮詢及輔具評估服務。

今由縣長林姿妙、天主教靈醫會董事長黃浩然神父及院長馬漢光共同主持，在眾多貴賓的見證下舉辦揭牌啟用儀式。林姿妙表示，期盼政府與醫療體系緊密合作，提供鄉親更貼心、便利、優質的醫療服務，尤其是長照及輔具部分，關係著長輩及行動不便者的福利，希望大家齊心合力，讓每位長照需求者都是幸福的寶貝。

聖母醫院自承接迄今已服務3325人次，最小服務是2歲身障孩童，最年長的是106歲的百歲人瑞。其中，1名身障者表示，因舊電動輪椅毀損，影響了他外出就醫、生活和社交，連日常復健也被迫暫停，但因溪南輔具資源中心有效率的服務，終於能恢復正常生活，他笑著與團隊說，「我又可以出門，又可以復健了」。