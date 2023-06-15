宜蘭縣政府考察參訪團赴歐洲11天，15日縣府指出，參訪團繼拜訪法國巴黎高齡者照護機構後，也前往瑞士拜訪由非營利組織經營、以照顧不同長照需求者的照護農場，期盼汲取其獨特的照護模式，完善宜蘭縣的長照體系。

縣府指出，名為OGG的民間組織，在瑞士首都伯恩推行「照護農場」計畫，目前已在全瑞士105個農莊展開合作；近年，將銀髮族帶回農場，成為一項新計畫，該計畫透過媒合農場與需要長期照護者，讓案主融入農場生活，以農場勞作取代機構照護，一方面為農場引入勞動力，一方面解決案主的照護問題，是相當獨特的長照模式，也引起不小的迴響。

瑞士照護農場模式，雖由民間組織發起，仍與公部門保持協力關係，縣府指出，其中，媒合退休長者參與農場實作，將可做為縣內解決農場缺工策略，而照護農場提供退休長者接觸自然環境及從事農業活動，也可促進長者身心健康與社會參與。

縣府表示，對台灣現有長照體系而言，此一獨特的模式頗具啟發性；照護農場模式為宜蘭縣農業和社區發展，帶來一個永續性和社會效益的方向，結合宜蘭在地的特色與需求，並與長照機構、農場合作，提升銀髮族群的退休生活品質。