日本農林水產省今天發表「淨化」宣言，表示禽流感疫情已從國內農場消失。之後雞蛋供應將增加，蛋價有望回落。

日本共同社中文網報導，自去年10月以來，有26個道縣養雞場傳出禽流感疫情，截至今年4月，已撲殺約1771萬隻。

農林水產省在農場實施的防疫措施在4月14日結束，之後未傳出新的案例，因此根據世界動物衛生組織（OIE）規定，提交宣布疫情結束的文件。

日本在去年10月發現首個禽流感病例，跟過去相比，是史上最早爆發，尤其爆發場所多為蛋雞場，導致雞蛋供應量大減。

根據大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」，去年12月時，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格飆升至284日圓，創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄。之後價格於今年4、5月再創新高，來到350日圓。

農林水產省表示，多家蛋雞場正在進行增養與復養，因此雞蛋產量有望增加。相關人士表示：「目前正處於逐漸恢復的階段，市場價格應該不會暴跌。如果秋天以後不再發生禽流感，明年4月前後應該能恢復到原來的產量。」