許多人在大醫院看醫生時，難免遇到預先掛號卻因故未到或遲到的「過號」狀況。一位網友近日批評，「醫院能不能取消『過號』看診！」，認為就是因為許多人看病不準時，才會拖到別人的時間，貼文曝光後引發熱議。不過有內行人指出，不管過號者有沒有準時到醫院，看病時間都是一樣長，排隊的患者反而可能因為過號制度提早看到診。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，一堆不準時的人不想在醫院等太久，拖時間晚到醫院，結果發現自己過號才又要求醫護人員馬上看診，讓原PO忍不住怒轟，「餐廳訂位超過10－20分鐘就被取消訂位了，自己的時間是時間，別人的時間就是屁嗎！」

對此，許多人紛紛回應，「現在很多醫院和診所都會規定，過號就是再等兩、三個人，尤其比較電子化的大醫院，直接電腦報到給電腦排順序，什麼都不用吵」、「過號有叫號的規則，你應該不常看醫生等待，台灣已經很方便了！」、「你第一天看醫生？」、「你不開心的話你可以搶頭香啊，就不要換你過號然後耽誤別人時間」。

另外有不少內行人說明，「這些過號的人如果沒遲到，你所需等待的時間也是一樣的。並不會因為他們過號晚到而去耽誤延長到你的看診時間。看病等的很X爛我也深有體會啦」、「就算過號的來了，你等的時間都是一樣的呀，並不會因為他早到或晚到影響你看診，你早點掛號掛前面一點，才是節省時間，能體會你等得很X爛的心情，但過號並不是主因」。