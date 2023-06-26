SOGO忠孝館BOSS真絲印花洋裝，推薦價2萬1900元。（SOGO提供／吳奕萱台北傳真）

端午連假期間，SOGO台北三店成長率可望超過三成，其中忠孝店超過四成以上。（SOGO提供／吳奕萱台北傳真）

新竹大遠百推出真實尺寸的鯊魚動畫場景，開展兩周參觀人數已達3500人。（遠百提供／吳奕萱台北傳真）

台中大遠百超級年中慶檔期主打「我的復古年代」主題。（遠百提供／吳奕萱台北傳真）

微風端午連假期間整體業績對比去年成長約四成。（微風提供／吳奕萱台北傳真）

端午四天連假已落幕，適逢今年疫情全面解封，加上連續高溫的氣候，讓百貨來客數與整體業績雙雙大成長，其中餐飲聚餐人潮爆棚，對比去年最高成長超過七成；泳裝、防曬、美白保養品等銷售也平均成長五至七成，搭配各百貨年中慶檔期優惠，精品名品亦有兩至三成的成長。

端午連假期間，全台新光三越以超過30場端午應景活動、人氣IP展、藝術展等強力集客，帶動來客數及整體業績雙雙大幅成長超過四成，搭上夏換季時機，不僅男女服飾、童裝等出現採購潮，假期中對應夏季出遊的穿搭需求，也帶動泳裝、防曬機能等運動休閒相關服飾成長超過五成，同時餐廳聚餐人潮，更整體超過七成成長；而端午連假氣溫飆高，加上夏季電費調漲下，節能與涼夏家電大受歡迎，成長也超過四成。

SOGO百貨台北館觀察，端午連假舉辦多場親子活動，加上忠孝館4F女裝與珠寶飾品賣場改裝完成，珠寶黃金熱銷成長超過五成，全店入店客數比去年同期成長超過七成。連假期間台北三店業績成長率可望超過三成，忠孝店更超過四成，全台SOGO各分店人潮及業績亦高成長。

而連假親友聚餐多，帶動多樣業種成長，SOGO台北店餐飲區也成長近七成，休閒、運動、親子相關服飾配件成長超過四成，化妝品、精品超過三成，加上連假天氣高溫，使涼夏家電、冷氣銷售成長一成以上。

全台遠東百貨端午連假業績成長近四成，買氣人氣雙躍進，其中服裝、化妝品內衣、家電成長力道強勁，成長約五成。而天氣酷熱，也帶動換季服裝買氣，女裝男裝、運動休閒服飾、童裝提袋率高，家電部分受惠「超級年中慶」加碼，汰舊換新或添購涼夏節能商品買氣旺。

其中台中大遠百超級年中慶檔期主打「我的復古年代」，掌握夏季時尚圈流行單品，加上滿千送百優惠助攻下，精名品買氣旺；新竹大遠百推出的Oceanbox全沉浸深海體驗展，融合AR數位互動，開展兩周參觀人數已達3500人。

微風表示，連假適逢微風彩虹年中慶檔期催動買氣，加上外縣市遊客遽增及高溫氣候，選擇到百貨逛街、用餐的顧客絡繹不絕，精品業種預估成長兩成，餐飲受到連假家庭聚餐及出遊人潮加持下，預估成長四成，夏日保養與美白商品詢問度高帶動銷售，成長預估七成，整體業績對比去年成長約四成。