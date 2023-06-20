端午連假來看球，「YONEX 2023台北羽球公開賽」於6月20日至25日在台北市立大學天母體育館盛大開戰，將有24個國家、282位選手同場競技，北市體育局表示，本屆參賽眾星雲集，球后戴資穎、男雙奧運金牌組合李洋、王齊麟等都全力備戰，無法親臨現場的球迷也歡迎看轉播。

台北羽球公開賽是世界羽球聯盟（BWF）Super 300級賽事，是BWF世界巡迴賽的其中一站，適逢2024法國巴黎奧運，選手們為爭搶奧運積分，本屆參賽眾星雲集，是台北羽球公開賽辦理以來參賽選手最強一屆，預計將有24個國家、282位選手參賽。

體育局表示，本屆參賽看點球星包含男單來自日本的世界第3奈良岡功大、世界第9的印度普蘭諾伊、世界第14的香港一哥伍家朗，世界第12的女單好手泰國布桑蘭、世界第7混雙馬來西亞吳塤閥／賴潔敏、世界第8男雙馬來西亞王耀新／張御宇、世界第10的印尼庫沙爾揚托／庫蘇馬瓦蒂。

我國男子雙打奧運金牌組合麟洋配拚戰不懈，圖為2022台北羽球公開賽。（北市體育局提供）

體育局也說，我國選手也精銳盡出，包含球后戴資穎、一哥周天成、男雙奧運金牌組合李洋、王齊麟，其中王齊麟也是地主北市選手，其餘北市球星包含許玟琪、王子維、李佳馨／鄧淳薰及李哲輝／楊博軒都全力備戰。

體育局表示，由於參賽陣容豪華，門票開賣當日秒殺，關注羽球運動的朋友可改看轉播，中華電信MOD和Hami Video是自6月20日會外賽起至6月25日冠軍戰全程轉播，達克運動轉播6月20日會外賽至6月24日四強賽，Yahoo!運動轉播6月21日會內賽至6月25日冠軍賽、民視轉播6月23日八強賽至6月25日冠軍賽。

此外，無法親臨現場的球迷朋友透過電視、BWF Youtube官方頻道、或是轉播單位手機App，都可以全程即時觀看精采賽事，一起為台灣選手加油。