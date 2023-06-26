台北市長蔣萬安25日下午原定出席2023台北羽球公開賽，但臨時通知，決賽無台灣選手出賽，改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。民進黨台北市議員顏若芳痛批，蔣萬安身為地主卻沒有出席，「丟臉到全世界」。北市府回應，是指原下午時段並無台灣選手出戰。顏再轟，愈描愈黑、完全沒做功課。北市府回覆，提出意見不該扭曲事實。

蔣萬安25日下午原定26日出席2023台北羽球公開賽，但北市府媒事組25日晚間臨時通知，決賽無台灣選手出賽，蔣萬安改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。蔣萬安26日並與民眾黨主席柯文哲同框，兩人握手後並無太多互動。

顏若芳昨質疑，連副總統賴清德都到現場慶賀，「蔣萬安市長，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」北市府副發言人蔡畹鎣回覆，原訂出席時段，下午3時30分至4時無台灣選手出戰，其他時間蔣萬安已有行程安排故無法出席，蔣並已於晚間致電戴資穎祝賀。

對於北市府回應，顏若芳痛批，表定下午3時8分到4時19分，是台灣選手盧敬堯、楊博涵大戰馬來西亞的時間，蔣萬安團隊愈描愈黑，根本證明北市府完全沒做功課、完全無心在體育發展上。

她說，台北羽球公開賽是我國最高等級的羽球賽事，更是世界排名賽的重要一站，是台北促進運動外交的好機會，但身為地主、身為主辦單位的蔣萬安卻已「沒有台灣選手」而不出席決賽，如何將台北市發展成國際都市，有時間與其他總統參選人同台，卻沒時間出席重要的體育賽事以盡地主之誼，市府不是裝傻就是在說謊。

她怒嗆，蔣萬安不要只會一直躲在發言團隊背後，放任發言團隊自爆只會愈來愈慘、愈來愈丟臉，蔣萬安應該親自出面說明、致歉，面對市府團隊誤認決賽沒有台灣選手一事，如果連基本的事情都會出包，讓台北丟臉到國際，市民又怎能期望蔣萬安能大破大立。

蔡畹鎣回覆，顏若芳提出的比賽時間有事實上的錯誤，依據羽球協會提供的大會官方成績紀錄，比賽確切時間為4時36分至5時48分，而非3時8分到4時19分。一切都有公開紀錄，議員提出意見時應本於實證，不該扭曲事實。