台南市政府觀光旅遊局局長信箱今天上午11時16分收到恐嚇信，揚言已在「葫蘆埤自然公園」安裝5顆遙控炸彈，並將於下午3點引爆。觀旅局除立即向麻豆警分局官田分駐所報案外，為了安全起見，也緊急休園疏散現場遊客，還會同警方在園區進行地毯式巡檢，但初步並未發現可疑物品。

市長黃偉哲表示，觀光景點接獲炸彈恐嚇信件，為確保遊客、場域的安全，市府不敢輕忽，已即刻調派相關單位支援巡檢，並請刑事警察局協助追查該位置來源，持續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

觀旅局也指出，葫蘆埤自然公園面積約3.4公頃，今日中午已協同警方封閉園區，並疏散遊客及通知現地營運廠商、施工廠商撤離，還完成園區建物及周遭地區巡查，初步未發現可疑物品，下午還將持續巡檢園區開放區域，以確保園區整體安全。

市府警察局也說，麻豆警分局獲知訊息後，已立即針對該處所設施實施安全偵檢及維護，並強化周邊可疑人車的盤查。

此外，為避免本市各公、私立機關所屬網站意見專區及陳情信箱系統，遭濫發假恐嚇郵件，造成社會恐慌，警察局也已函請各機關（構）落實建立雙因子認證措施，以遏止該類假訊息案件頻繁發生。