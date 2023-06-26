從總體經濟面來看，安聯投信表示，5月份全球製造業採購經理 人指數持平在49.6，連續8個月處於50以下，其中已開發市場採購經理人指數由前月的48.5降至47.6，不過其中日本受惠於延續的寬鬆貨幣政策，指數重返50之上；新興市場部分的指數較前月成長來到51.4，而金磚四國中除巴西外國家皆來到50以上，經濟表現相對強勁。

安聯投信表示，隨著聯準會官員持續釋出偏向鷹派言論、市場對後市可能升息的預期升溫，加上對經濟放緩的擔憂仍在，美國10年期公債殖利率在一周內走勢震盪，全球股市大多收黑，並使債券市場中與股市連動度較高的風險性債券如非投資級債與可轉債受到影響，相關指數單周多微幅收跌，政府公債與投資級債則是大多收紅，全球債市漲跌互見。

在央行貨幣政策方面，安聯投信表示，各國通膨持續呈現放緩趨勢，但核心通膨降幅仍低於預期，央行或會維持既有緊縮政策，其中美國實質利率已被聯準會推升至正值，不過強勁的就業市場與仍高於目標的通膨，仍可能使聯準會將利率維持在高檔一對時間；歐洲央行則雖可能在通膨壓力下持續升息，但或會因能源價格的回落，緊縮政策在下半年有望放緩。

在債券資產的投資上，安聯投信表示，隨著主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限，利率風險較去年為低，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，仍可伺機增加持債水位。在債種的選擇上，目前信用債的收益率高於公債，加上信用債基本面仍舊穩健，建議布局上可鎖定在收益較高者，透過息收來累積投資報酬率，但因景氣衰退疑慮仍在，也建議可配置維持於信用評級較高的族群，降低相關風險。