一名網友經過熱鬧的北市忠孝東路，突好奇住在繁華路段居民的感受，「有尊榮感嗎？還是覺得太吵了？」貼文引發討論，多數人認為車流多、吵雜、巷弄常飄出餐廳食物味道，其中一名網友說本來住忠孝東路，後來被吵得受不了，改換氣密窗仍未改善，搬到民生社區才知道什麼叫生活。

原PO近日於PTT房屋版指出，每次經過車水馬龍的忠孝東路，都覺得熱鬧，好奇住在忠孝東路上居民的感受，「覺得尊爵不凡嗎？或是心神不寧，太吵了？住在忠孝東路上是什麼感覺？」

貼文引發網友討論，「沒有人想住忠孝東路上好嗎？」、「車流聲很吵」、「要走九遍才會到家」、「好亂！景觀好舊、好吵、好沒安全感」、「住國父紀念館這邊真的舒服」、「周末常常是被遊行或活動吵醒」、「方便就是吃餐廳走路皆可到，但對我不喜歡過於熱鬧的人而言，是非常非常痛苦的日子」、「我家離國館走路6分鐘，但是樓下一堆餐廳真的吵，還有食物味道，很煩，有看過靜巷要賣的房子，但要近一億我只能流淚走過」。

其中一名網友表示，本來住忠孝東路，後來受不了搬家到民生社區，「住忠孝東路很吵，後來裝隔氣密窗仍未解決問題，搬到民生社區才知道什麼叫生活，真的要住還是不要臨大馬路。」