台中市啟動「靜城專案」，烏日警分局通報噪音車件數名列前茅。（烏日分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市啟動「靜城專案」，烏日警分局通報噪音車件數名列前茅。（烏日分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市自4月26日起啟動「靜城專案」，為期2個月，全面取締危險駕車及噪音改裝車。烏日警分局截至12日止，計通報噪音車2191件，在全市各分局中，除了通報數在全市分局中名列前茅外，測照速也產生強大嚇阻作用。

「靜城專案」啟動1個半月以來，烏日警分局針對所轄烏日區中山路、新興路、建國路、環中路；大肚區沙田路、華山路、華南路及龍井區中華路、向上路、臨港路、西濱路等各易出現超速、改裝車，或民眾常檢舉「噪音車擾人清夢」之路段，強力規畫「靜城專案」勤務。

除鼓勵員警「全面發覺疑似改裝車輛，拍照攝錄上傳噪音通報網外」，並利用移動式測照設備輔以攝影機，在夜間時段執行測速照相勤務。若發現違規者，「超速部分」將按道路交通管理處罰條例第40條最高處2400元罰鍰；「疑似噪音車通報環保署噪音車輛檢舉網」後，將由環保或監理主管機關召回檢驗，不合格將依法開單併處最高3600元罰鍰。

烏日警分局指出，自4月26日執行靜城專案，截至6月12日止，計通報噪音車2191件，取締超速2537件，在全市各分局中，除通報數皆名列前茅外，測照速也產生強大嚇阻作用。

烏日分局長尤啟南指出，針對「車輛發動噪音超過分貝值」、「車輛擅自改裝」及「易超速產生刺耳噪音」等項目，加強行政干預作為，讓違規者一一現形，開單受罰或改回原裝零件，不敢再犯。同時呼籲，「噪音擾民」影響民眾居住品質甚鉅，會持續嚴正執法，違規者不要心存僥倖。