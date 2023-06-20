男子因送貨車去維修，沒想到在等待料件期間，愛車因違停被拖走。（翻攝自臉書爆料公社）

男子因送貨車去維修，沒想到在等待料件期間，愛車因違停被拖走。（翻攝自臉書爆料公社）

不少人的愛車或生財工具會遇到損壞，而送去車廠維修，但因要等料件送到才能開始施工，於是修車行只能將車暫停在門口的狀況，然而，就有位車主，因貨車的引擎壞在等料件送到才能維修，沒想到，等待料件的時候，被頂起來的愛車就被拖吊車拖走，而且車主看到被「硬拖走」的監視器畫面，不禁讓他氣罵「不顧貨車是否有損壞，直接拉走」；但網友看了畫面也搖頭認為「違停就拖吊，誰把你的車停在紅線」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳影片，他提到因貨車引擎壞了，暫時停在修車行門口待維修材料來後，才能繼續維修，沒想到，隔日早上9時許收到修車行老闆來電「你的車被拖走了」，讓他感到很無奈，由於，當時貨車車頭被三角架頂高，卻被拖車「硬生生拉下來」，並且不顧貨車是否有損壞，直接拉走，所幸有熱心民眾提供影片，不然也不知道被拖吊當下發生什麼狀況。

從影片中可見，1輛貨車被三角架頂高直停在騎樓下，並且疑似車尾已經壓在紅線上，因此遭拖吊車盯上並拖走，拖吊車人員和警察花了約5分多鐘時間研究後，直接將貨車車尾抬高，並且直接拖到道路上，然後再於貨車的前輪裝上輔助輪拖走。

貼文一出，網友紛紛留言表示「各有問題不便評論」、「違停就拖吊，誰把你的車停在紅線上，就去怪誰啊」、「應該能求償車損吧」、「這個店家要負責」、「很明顯他們有看到頂高的地方還是硬拖，損壞一樣求償啊」、「車行不用負責？等料就能佔用騎樓？」、「停在騎樓我都覺得拖得好」、「回原廠估價，提告求償」、「為什麼不直接開單告發就好」、「違停就接開罰，車體損壞可以舉證拖吊賠償」。