國道3號南下3.8公里26日上午發生追撞事故，一度造成回堵長達2公里。（張志康攝）

國道3號下3.8公里處，也就是在瑪東系統交通道附近，26日上午的上班尖峰時段發生一起6車追撞車禍，1名駕駛身體不適送醫。由於車禍發生時，正值上班尖峰時間，一度造成國道3號高速公路回堵2公里。

國道公路警察局第9大隊26日上午8時獲報，在國道3號南下3.8公里處的內側車道，發生一起6車追撞車禍。警方趕到後，立即封閉內線2線車道，並請拖吊車協助排除，整起事故於8時40分左右排除，順利恢復通行。

據警方初步了解，事故的發生原因，是一部由白姓男子駕駛的小貨車，在國道3號內側車道行駛，不明原因先是追撞了前車，再往前推撞4部其他車輛，停在內側車道。警方到場後，將昏眩不適的白男送醫。除白男因送醫暫未實施酒測外，其餘5名駕駛酒測值均為零。

國道警方表示，確切的肇事原因，還有待進一步的調查及釐清。不過上午交通尖峰時間，卻有不少用路人受到這起車禍的影響。車流一度回堵長達2公里，在事故排除後才陸續消化。