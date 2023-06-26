在操作建議上，台新投顧分析，自行車庫存調整接近尾聲，預估第三季走出產業谷底。國內自行車品牌業者屬於中高階，未來將受惠初學者升級至高階車款與傳統自行車騎乘者轉換至E-bike等產業趨勢。
另在ABF載板產品，預估出貨量及價格於第二季至第三季落底，看好新款Server CPU平台Eagle Stream及Genoa放量帶動ABF載板需求。
面板產業展望持續轉佳，在618銷售節慶備貨潮下，TV面板需求升溫，帶動出貨量與報價同步上揚。預計下半年將進入傳統旺季，有望刺激面板出貨量持續走揚。
台新投顧《雪亮觀點》指出，AI人工智慧、觀光等族群短線漲多，波動或加劇，留意追高風險，不過，台股因量能增溫，有利族群輪動，面板、載板、自行車等基期相對低之族群可留意。
在操作建議上，台新投顧分析，自行車庫存調整接近尾聲，預估第三季走出產業谷底。國內自行車品牌業者屬於中高階，未來將受惠初學者升級至高階車款與傳統自行車騎乘者轉換至E-bike等產業趨勢。
另在ABF載板產品，預估出貨量及價格於第二季至第三季落底，看好新款Server CPU平台Eagle Stream及Genoa放量帶動ABF載板需求。
面板產業展望持續轉佳，在618銷售節慶備貨潮下，TV面板需求升溫，帶動出貨量與報價同步上揚。預計下半年將進入傳統旺季，有望刺激面板出貨量持續走揚。
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