機捷自7月3日起再增開北段晨峰北上加班車班次資訊。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

1200基北北桃定期票1日上線，桃園機場捷運線首日就有1萬703人次搭乘，占當日總運量8萬3927人次的12.75％。桃捷表示，顯然持用1200定期票的通勤族熟絡，3日機捷增開北上第2班晨峰普通車的加班車，提供通勤族更便捷的搭車選擇。

桃捷說明，第2班晨峰普通車加班車是早上7：37自A10山鼻站發車，站站皆停，在8：16抵A1台北車站，這是繼4月17日首次增開7：22自A10山鼻站北上，於8：01抵A1台北車站的晨峰普通車加班車後，再增開的第2班晨峰普通車加班車，2班增開的晨峰普通車加班車都是鎖定通勤族增開的，故僅上班日發車。這也是因應1200定期票可能帶來大量通勤乘車需求，從定期票上線首日就可發現增加供給代替需求是必要的。

桃捷統計，以上周六6月24日總運量7萬8232人次，和這周六7月1日的8萬3927人次相比，1200基北北桃定期票上線首日多出5695人次，增加7.28％來看，桃捷做出增加供給代替需求的策略是正確的，這項策略對桃園市蘆竹、龜山，新北市林口、泰山、新莊等地北上通勤族受惠最大，享有快速、便捷、乾淨、舒服的優質乘車服務。

新增這2班次的北上晨峰普通車加班車，使上班日的早上7時至8時之間時段，從A10山鼻站到A1台北車站車班班距平均僅2至9分鐘左右。因在此時段與站距內，北上原就有4班直達車，4班普通車提供搭乘，再加上新增2班晨峰普通車加班車在內，總計就有10個班次的北上列車載客，疏解通勤族乘車需求。

桃捷表示，3日為1200基北北桃定期票上線後的第一個上班日，龐大通勤族人潮勢不可擋，桃捷公司隨時會滾動式檢討，經研析評估後，將在8月推出第3次增開晨、昏峰列車班次，這次以南北2端點車站為起訖點，以跳蛙式直達車為主，將增開3班次，提供通勤族尖峰時間更多元搭車選擇。桃捷提供北段通勤乘客的需求，也兼顧南段通勤族的需要，將從桃園市蘆竹南下，列車增班的面向延伸到桃園國際機場、大園、中壢等地。