1輛曳引車今天下午行經桃園市桃園區龍壽街時，車體大量漏油，有3騎士因此摔倒，警方也趕緊管制並請清潔隊處理。（警方提供）

1輛曳引車今天下午行經桃園市桃園區龍壽街時，車體大量漏油，導致龍壽街81巷至83巷中間路段滿佈油漬，並有3名騎士摔倒，轄區桃園分局龍安派出所獲報立即派員進行交通管制並通知清潔隊協助處理。

警方表示，經以木屑及水車清洗，於15時35分許清理完畢並解除交通管制，受傷機車騎士送醫後由桃園交通中隊依照交通事故程序做後續處理，漏油之營貨曳引車則依照道交條例第30條告發。