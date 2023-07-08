油漬遍滿地！桃園曳引車「大量漏油」 3騎士慘摔倒 17:522023/07/08 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛曳引車今天下午行經桃園市桃園區龍壽街時，車體大量漏油，有3騎士因此摔倒，警方也趕緊管制並請清潔隊處理。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛曳引車今天下午行經桃園市桃園區龍壽街時，車體大量漏油，有3騎士因此摔倒，警方也趕緊管制並請清潔隊處理。（警方提供） 1輛曳引車今天下午行經桃園市桃園區龍壽街時，車體大量漏油，導致龍壽街81巷至83巷中間路段滿佈油漬，並有3名騎士摔倒，轄區桃園分局龍安派出所獲報立即派員進行交通管制並通知清潔隊協助處理。 警方表示，經以木屑及水車清洗，於15時35分許清理完畢並解除交通管制，受傷機車騎士送醫後由桃園交通中隊依照交通事故程序做後續處理，漏油之營貨曳引車則依照道交條例第30條告發。 #曳引車 #漏油 #龍壽街 #桃園市 #交通管制 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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