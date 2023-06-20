國道1號南下169K、豐原交流道路段，今（20日）上午10時39分發生連環撞車禍！1輛大客車、2輛小客車、2輛小貨車因不明原因追撞，後方回堵2公里，警消獲報後已到場處理中，高公局提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因仍待釐清。

快改道！國1南下豐原交流道「5車連環撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968)