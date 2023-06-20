快改道！國1南下豐原交流道「5車連環撞」回堵2公里 11:262023/06/20 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快改道！國1南下豐原交流道「5車連環撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下169K、豐原交流道路段，今（20日）上午10時39分發生連環撞車禍！1輛大客車、2輛小客車、2輛小貨車因不明原因追撞，後方回堵2公里，警消獲報後已到場處理中，高公局提醒用路人提前改道行駛，詳細肇事原因仍待釐清。 快改道！國1南下豐原交流道「5車連環撞」，回堵2公里。(翻攝高速公路1968) 黃子佼誘少女拍裸照最重可判7年 律師曝：「這原因」可望安全下莊 聯手護印太安全！台美日智庫7月首度在東京舉行「台海危機兵推」 國三2除草工人慘遭聯結車撞斃 死者妻目睹崩潰 遺留2幼兒 #豐原交流道 #回堵 #國1 #南下 #5車 也許您會感興趣 推薦閱讀 怒批金管會打詐是「打太極」 劍青檢改：請行政院管一管 09:582023/06/20 社會 日本爆大麻煩！電動車1悲劇慘輸大陸 找美國求救也沒用 10:312023/06/20 財經 2大凶星發威！醜聞連環爆半年 3種人最高危 10:372023/06/20 運勢 拜登稱布林肯訪陸走在正確道路 陸專家：雙邊關係邁出一步 09:432023/06/20 兩岸 《造紙股》永豐餘決配息0.9元 3策略5目標添營運韌性 09:582023/06/20 財經 頭條揭密》陸最新潛艦參與8月對台軍演 巨浪3核導彈已部署 05:022023/06/20 政治 21日迎夏至！5生肖鴻運當頭 第1名名利雙收 09:352023/06/20 運勢 《國際產業》布林肯前腳才走 美國會馬上要車廠斷開中國 09:582023/06/20 財經 國1南向楠梓段小貨車追撞3轎車 回堵10公里傷亡不明 11:332023/06/20 社會 待「撞」區！女騎士停等遭正面猛撞拖行 網：又怪A柱喔 10:232023/06/20 社會 吳宗憲反擊黃子佼「海水退了知誰沒穿褲」 直酸：你嫉妒我 11:442023/06/20 娛樂 《國際產業》現代Ioniq 5電動車行駛間「斷電」 美國展開調查 09:182023/06/20 財經 通緝犯遭上銬求救女友 她直衝「國道劫囚成功」下場曝光 08:172023/06/20 社會 綠營質疑提問「埋暗樁」 侯辦駁：5輪提問都有台大生 11:362023/06/20 政治 男暗夜倒頭栽「詭異姿態」腳卡護欄 竟是騎車自撞電箱 11:492023/06/20 社會 夢幻工作待遇佳vs.每天通勤2小時！她累到想放棄 過來人勸1建議 09:372023/06/20 生活 高市百餘人服下苯巴比妥 藍痛批：陳其邁甩鍋給醫生 11:492023/06/20 生活 懲戒法院院長李伯道傳涉性騷「閃退」 司法院：啟動調查 11:412023/06/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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