連江縣政府26日上午，由縣長王忠銘帶領縣府一級首長，參訪基隆市政府，並與基隆市政府進行座談交流。基隆市長謝國樑表示，希望連江縣與基隆市雙方，未來能夠在環保、觀光等各方面有更多合作。

王忠銘26日帶領連江縣政府一級主管參訪基隆市政府，受訪時表示，從地緣上，馬祖與基隆有很密切的歷史關係，是分不開的羈絆，帶著團隊來看看基隆這幾年的轉變與建設，希望透過這樣的標竿學習及觀摩的機會，大家能夠有所進步。

他指出，基隆這幾年的市政規畫，以及觀光與旅遊，走向精緻化路線，讓他覺得基隆從雨都、港都走到現在的轉型，有很多值得學習的地方。

謝國樑表示，基隆與連江在垃圾及環保方面有著密切的合作，他期盼基隆與連江未來能夠在環保、觀光方面，有更多合作。謝國樑指出，他上任後便積極推動行人優先政策，接下來交通部才推動這項政策。

接著，基隆市政府將於7月初進行「乾淨家園」政策的第二階段，預計將會在破袋稽查等方面加強，進一步確保基隆市容的乾淨整潔。

連江縣府表示，基隆從過往的老舊港都，近年蛻變走向精緻化旅遊路線，使得基隆有著不一樣的生機及活力，這都是值得我們馬祖效法學習的。這次參訪針對都市城鄉風貌、交通觀光旅遊、環境資源維護等方面進行簡報。

相信在共同努力下，連江縣政府及基隆市政府，將會有著更為強大的影響力，為我們兩座城市、兩個縣市的共榮發展，開創更加美好的未來。