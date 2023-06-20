「2023風城藝術節─戲遊記」將於7月1日起至8月26日登場，包括明華園戲劇總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、台灣特技團及紙風車劇團聯手輪番上陣，帶來一連5場精采好戲，市府邀請民眾暑假期間來新竹看好戲，還可以參加集章換冰棒兌換券的活動。

市府今天舉行宣傳記者會，市長高虹安表示，今年為了讓大小朋友想到「藝術」就想到「新竹」，諮詢多元意見一起討論藝術節的名稱，最後以「風城藝術節─戲遊記」與大家重新碰面，將城市打造成藝文團體的表演舞台，同時也讓市民朋友在假日的時候可以闔家大小、扶老攜幼，一起觀賞精采的演出。

她說，從7月1日開始到8月26日，有5個星期六，5個場次，由傳統到現代的精采演出，分別在富美宮、孔廟廣場、香山天后宮、普天宮、天公壇公園，邀請明華園總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、台灣特技團、紙風車劇團盛大演出。

文化局也特別推出集章換冰棒兌換券的活動，場場精彩、免費入場，邀請民眾一起來參與暑假最盛大的藝文饗宴。

文化局長錢康明表示，「2023風城藝術節─戲遊記」將於暑假期間的周六晚間輪番演出，首場7月1日晚間7時在富美宮，邀請明華園總團帶來台灣在地傳奇《鴨母王》大戲。

此劇由明華園總團首席編導、也是國家文藝獎得主陳勝國，將300多年前發生在台灣的真人真事融入現代觀點全新改寫創作，由無敵小生孫翠鳳領銜飾演「鴨母王」朱一貴，此外更破天荒以國、台、客、英4聲道唱歌仔戲，喜愛歌仔戲的朋友一定不能錯過。

7月22日晚間7時在孔廟廣場，由故事工廠帶來《3個諸葛亮》，此劇以3位說書人，用光影秀、新聞播報、法庭審判、默劇等方式，層層解析民間4大愛情傳說「嫦娥奔月」、「牛郎織女」、「梁祝」及「白蛇傳」。精彩解構21世紀的愛情傳說，絕對顛覆觀眾的想像。

8月5日晚間7時在香山天后宮，由唐美雲歌仔戲團帶來經典浪漫的民間傳奇《白蛇傳》，歌仔戲名家「國家文藝獎得主」唐美雲、「人間國寶」小咪領銜主演，細膩唯美的生旦文戲，精彩火熾的武打場面，戲迷將與角色一同感受經典傳說的永恆。

8月12日晚間7時在普天宮，由台灣特技團帶來《島藝．陣魂曲》，與「九天民俗技藝團」攜手演出，將以雜技為主軸，結合官將首、宋江陣、跳鼓等陣頭表演，並搭配在地廟宇特色文化，展現最具「台灣味」的特技表演。

8月26日晚間7時在天公壇公園，將由紙風車劇團帶來壓軸好戲《諸葛四郎》。此劇取材《大鬥假面》、《大戰魔鬼黨》、《決戰黑蛇團》3部情節，在四郎與真平展開的這場冒險旅程中，大小朋友將會體會到友誼、機智、勇氣、俠義及寬恕待人的珍貴，市府誠摯歡迎民眾來現場加入他們的冒險之旅。

文化局表示，今年「風城藝術節─戲遊記」場場精采，皆為免費自由入場，喜愛表演戲劇的民眾一定要來新竹看戲，演出相關資訊，請上新竹市文化局官網查詢，或撥打03-5337980、1999為民服務專線。