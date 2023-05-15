P. LEAGUE+在15日公佈2022-23球季季後賽對戰組合，Series A將於05月19日開打，由例行賽排名第一的新北國王，在新莊對上第四的福爾摩沙台新夢想家。Series B由例行賽排名第二的台北富邦勇士對上第三的桃園璞園領航猿，首場比賽將於05月20日在台北進行。2個系列賽制均為五戰三勝，主場配置為「2-2-1」。季後賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。

季後賽將賽季口號「Oh My PLG」改成同音「All my PLG」，走過驚奇的一整季，在季後賽每一位球員、每一位工作人員、每一位球迷都將傾其所有，付出一切，為了自己的球隊爭取最後榮耀的冠軍獎盃。

視覺表現嘗試跳脫框架，以各隊的主色和特點做誇張的詮釋，炫麗帶點迷幻，希望達到讓球迷一眼難忘，同時也希望貫徹這一整季讓PLG融入大家生活的宗旨，希望在季後賽期間大家目光所及皆是PLG，討論都是PLG，All MY PLG。