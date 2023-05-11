擺在中繼依舊迷航的藤浪晉太郎，今（11）日代表運動家登板上陣，交手洋基打線中繼2.1局無失分，飆出2次三振，投出了本季代表作，但運動家最終以3比11慘敗洋基，仍是目前全大聯盟30支球隊中，唯一勝場未達雙位數的隊伍。

遭洋基單局轟下7分，運動家在大幅落後情況下，推出藤浪晉太郎上場投球，5局下兩人出局，藤浪晉太郎不受違反計時器規則影響，靠著指叉球三振雷佐（Anthony Rizzo）結束半局，藤浪晉太郎繼續留在場上，第6局雖投出一次保送，仍陸續讓洋基打者擊出飛球出局。

8下藤浪續投，先靠著2顆飛球抓下出局數，再以三振結束投球工作。此戰投2.1局，是藤浪轉戰牛棚後新高，送出2三振、1保送，防禦率小降為12.52，也終止了連2戰丟分的狀況，也是藤浪晉太郎本季第2次出賽沒有丟掉分數。

面對人見人打的運動家，洋基打線瘋狂進補，主炮賈吉（Aaron Judge）4打數敲3安完成猛打賞，勒瑪修（DJ LeMahieu）、貝德（Harrison Bader）及沃普（Anthony Volpe）都有全壘打演出，此戰取勝後，洋基戰績來到21勝17負看似不錯，卻依然在美聯東區位居墊底。