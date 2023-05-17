許多人可能都曾有過離家出走的經驗。一位爸爸近日分享2歲半兒子的離家出走記，原來某天他帶著老婆、兒子外出吃早餐，沒想到早餐店已經打掃清潔準備打烊了，沒吃到早餐的兒子開始鬧脾氣，就這麼光著腳丫、賭氣的在街上遊蕩，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」PO出當時影片，只見他的兒子沒穿鞋子、光著腳丫，一步步緩慢的走在人行道上，他待在車上一邊觀察、一邊把畫面記錄下來，老婆則偷偷一路跟著看兒子到底會走去哪裡；原PO當時載著一家人去買早餐，沒想到店家已經準備打烊休息，結果兒子開始鬧脾氣，老婆只好對兒子撂狠話說，「你要繼續鬧，不然看你要哪裡去」，硬脾氣的兒子就這樣直接離家出走，讓原PO忍不住直呼，「我2歲半還不知道在幹嘛，現在小孩真的有點猛」。

男子分享兒子賭氣在街上徒步行走的畫面。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「看起來這男人有故事來的」、「看起來是在等媽媽叫他吧…」、「他的背影好落寞喔」、「他有故事，你有早餐嗎」、「故意走的這麼蹣跚，一定是在等人家來追他」、「走那麼慢，是在賭母親會投降？」、「這背影也太滄桑」。

不過也有不少人擔心，原PO這樣讓兒子走在路上其實很危險，「我覺得有一點危險，如果突然衝到馬路上，可能來不及反應」、「很可愛，但是好危險，媽媽我絕對沒有這個心臟，我好怕他往馬路上衝」、「帶去公園讓他要怎麼鬧都行，至少比較安全」、「…我覺得馬路旁邊還是別這樣比較好，有個萬一真的後悔不了」。