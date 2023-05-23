南投一名男子與陸籍妻子結婚後，長期在外工作，未料妻子染毒，不斷向他索取金錢購買毒品，兩人感情逐漸失和之外，妻子還逕自跑回四川娘家居住，分居至今已15年，認為婚姻已無法繼續維持，依法訴請離婚。南投地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，妻子小花（化名）為大陸籍女子，兩人於1997年間結婚，婚後他陸續在泰國及大陸等地工作，但小花染上毒品，經常藉故向他索取金錢，導致夫妻感情生變，甚至小花於2007年6月間跑回四川娘家居住，自2011年起未再與他聯繫，雙方分居迄今超過15年，認為此段婚姻難以繼續維持，依法訴請離婚。

南投地院審理時，法官勘驗男子的哥哥證詞，認定男子與小花的確自2007年6月起就沒再同居，兩人長期分居，婚姻有名無實，明顯違反婚姻共組家庭及共同生活的宗旨，再加上男方訴請離婚，小花經合法通知後也未到場說明，明顯無維繫婚姻的意願，彼此間的信任基礎蕩然無存，酌情後判准離婚。可上訴。

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