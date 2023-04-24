Gogoro正式落地菲律賓，標誌著Globe發展氣候科技的首個成功典範，為菲律賓民眾解決每日移動的不便，加速減少碳排放，再次創下菲律賓永續交通先例，協助減輕油價高漲對通勤族造成的負擔。雙方攜手開創永續交通新時代，為消費者帶來智慧、便利的電動機車體驗。

此次合作更代表Gogoro正式拓展至菲律賓市場，國際版圖已涵蓋至大陸、印度、日本、印尼、韓國及以色列等國家。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，與Globe集團和Ayala集團在菲律賓的合作，是Gogoro推動都會轉型、為騎士提供永續移動解決方案的重要里程碑，在對抗全球氣候變遷的過程中持續扮演關鍵角色。期待透過產業合作在菲律賓建立永續的交通系統，不僅改善空氣品質、減少碳排放，也讓消費者享受到優質的騎乘體驗。

陸學森指出，很高興將Gogoro生態系導入菲律賓，並致力於將台灣的成功經驗複製到當地市場。在台灣，Gogoro車主數量已突破54萬人，在超過1.2萬個GoStation機櫃投放逾一百萬顆智慧電池。累計電池交換數超過4.5億次，平均每日電池交換40萬次，累計減少碳排放量逾6.27億公斤。

Globe創投基金董事Bernie Llamzon表示，Gogoro生態系非常便利，採用即換即行的電池交換技術，騎士可於短短數秒內完成能源補給，並繼續騎乘。針對目前都會區的交通狀況，Gogoro智慧電動機車將成為緩解交通壅塞的有效解方，同時降低碳排放。