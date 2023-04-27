櫃買中心與臺灣證券交易所於27日假台北福華國際文教會館辦理「上市櫃公司永續發展行動方案」宣導會，邀請上市櫃公司董事及公司治理主管參加，會中說明行動方案推動方向、ESG近期推動措施、溫室氣體減量與管理及實務經驗分享，參與人數近650位，彰顯上市櫃公司對於實踐永續發展的重視程度。

首場宣導會由金融監督管理委員會證券期貨局高晶萍副局長擔任貴賓致詞，高副局長致詞時表示，金管會於3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，主要是建構在推動近10年的公司治理藍圖，及去年發布的上市櫃公司永續發展路徑圖之基礎上，政策的推動係從鼓勵到強制，並依公司資本額分階段逐步推動。

本次行動方案持續推動公司達成減碳目標，另考量規模較小之公司在推動ESG上負擔較大，亦規劃建置編製永續報告書的數位平台，期望透過各項措施將ESG融入企業中。

證券期貨局證券發行組林秀美副組長以專題演講方式說明「上市櫃公司永續發展行動方案」推動項目，以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸，建構五大面向，包括「一、引領企業淨零」、「二、深化企業永續治理文化」、「三、精進永續資訊揭露」、「四、強化利害關係人溝通」、「五、推動ESG評鑑及數位化」等。

此外，全體上市櫃公司應於今年6月底前完成設置公司治理主管，要求公司治理主管應參與相關宣導活動或課程，並向董事會報告。

配合公司治理藍圖3.0之延續及行動方案之發布，證交所公司治理部余宗普經理介紹近期證券市場公司治理及ESG近期推動措施，包括建構ESG平台、規劃永續報告書數位產製平台、協助企業碳盤查、推動ESG評鑑、發展多元化ESG商品，暨規劃永續發展債券資格認可網路申請作業，與研議擴大永續發展債券市場商品範疇之可行性等，積極營造資本市場健全ESG生態體系。

因應國際淨零趨勢，我國政府於今年2月15日修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，環境部氣候變遷署籌備處排放管理組郭孟芸代理組長於專題演講中說明溫室氣體減量對策，以及中華電信公司經營規劃處副總經理黃志雄博士分享中華電信的減碳經驗，期能提供上市櫃公司未來推動溫室氣體盤查及制訂減碳目標及策略之參考。

近650位與會董事及公司治理主管對宣導會展現高度興趣，互動熱烈，另櫃買中心及證交所已規劃於台北、台中及高雄將再舉辦三場次，期望透過此活動，鼓勵各界共同為營造我國資本市場之健全ESG生態體系而努力，以呼應全球永續發展行動並達成我國淨零排放之目標。