睿思再生能源公司3日首次在台舉行「離岸風力全球年度市場報告」，報告中指出，台灣政府在2026年起進入離岸風電第三階段區塊開發，在2026年至2031年釋出9GW的裝置容量供選商，2032年之後的6GW還未確定如何進行。

值得注意的是，經濟部即將在完成行政契約簽署後，預計7月會公布3-2期的選商草案，提供半年時間給開發商進行備標，最後在12月底完成交件，不過整體進度仍會滾動式檢討，時程仍有變數。