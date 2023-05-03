睿思再生能源公司3日首次在台舉行「離岸風力全球年度市場報告」，報告中指出，台灣政府在2026年起進入離岸風電第三階段區塊開發，在2026年至2031年釋出9GW的裝置容量供選商，2032年之後的6GW還未確定如何進行。
值得注意的是，經濟部即將在完成行政契約簽署後，預計7月會公布3-2期的選商草案，提供半年時間給開發商進行備標，最後在12月底完成交件，不過整體進度仍會滾動式檢討，時程仍有變數。
追求淨零碳排，全球再生能源持續增加，睿思再生能源公司（RCG）預估，台灣離岸風電經過前兩階段及第三階段區塊開發選商後，未來會進入浮動式風場，預估台灣有20GW的裝置容量可供開發，其中有7.1GW的容量已經有開發商劃設風場，正在環保署正在進行審查。
睿思再生能源公司3日首次在台舉行「離岸風力全球年度市場報告」，報告中指出，台灣政府在2026年起進入離岸風電第三階段區塊開發，在2026年至2031年釋出9GW的裝置容量供選商，2032年之後的6GW還未確定如何進行。
值得注意的是，經濟部即將在完成行政契約簽署後，預計7月會公布3-2期的選商草案，提供半年時間給開發商進行備標，最後在12月底完成交件，不過整體進度仍會滾動式檢討，時程仍有變數。
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