32 nations. Only 1 can be crowned champs 🏆



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將在菲律賓、日本與印尼3個國家，且在8月25日到9月10日舉行的2023世界盃男籃錦標賽，29日在菲律賓完成分組抽籤儀式，上屆世界盃只拿第7的美國隊，最後被分到在菲律賓馬尼拉舉行的C組，同組球隊除了公鹿球星阿提托康波領軍的希臘，還有紐西蘭與約旦。

將於馬尼拉進行的A、B、C與D組預賽，A組包含菲律賓、義大利、多明尼亞與安哥拉；B組塞爾維亞、中國大陸、波多黎各與南蘇丹；C組美國、希臘、約旦與紐西蘭；D組立陶宛、蒙地內哥羅、埃及與墨西哥。

將於日本沖繩進行的E、F組預賽，E組包含日本、德國、澳洲與芬蘭；F組斯洛維尼亞、喬治亞、委內瑞拉與維德角。將於印尼雅加達舉行的G、H組預賽，G組包含西班牙、象牙海岸、伊朗與巴西；H組法國、加拿大、拉脫維亞與黎巴嫩。

這次世界盃男籃打到8強階段到最後金牌戰期間，比賽場地都在菲律賓馬尼拉，時間在9月5日到10日。