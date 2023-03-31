迎接兒童節，台南市永福國小31日辦理「明星運動會-Together We Fly High」兒童節慶祝活動，市長黃偉哲化身「小哲」與小朋友組隊一起比賽射箭、田徑、足球、紙飛機等趣味闖關活動。黃偉哲童心未泯，第一關射箭就玩得不亦樂乎，他說，時下孩子都習慣手機、平板、電腦的日常，感謝學校透過充滿創意的競賽遊戲，啟發孩子更多元的學習，彌補人跟人之間的疏離感。

台南市每年於兒童節前鼓勵各校設計創意兒童節活動，今年從20多校選出9校評比，由永福國小榮獲兒童節「校園創意活動」評比特優。永福國小校長楊淑晏表示，今年以「Together，We fly high」紙飛機主題慶祝兒童節，以造飛機為主軸，讓孩子搭上時光機回到過去，希望孩子感受到自己的價值，定義自己的存在。

黃偉哲今天到場跟小朋友組隊闖關比賽，一開始的射箭，射出3箭，跟另一隊打成平手，第二關遊戲則顯得得心應手，在場小朋友也很熱情為他加油。他說，感謝校方和家長設計出明星運動會活動，不僅激發學童創意，也讓大家玩得開心，為孩子創造快樂適性發展的童年。南市府也會持續結合資源，讓台南的孩子過得更好，最後壓軸比賽射飛機，他也跟學生一起手擲飛機，鼓舞所有學生未來都能展翅高飛。

教育局長鄭新輝表示，每年4月教育局都會辦理兒童節系列活動，包括「大小作家來聊書」，兒童作家與孩子們一起聊書，讓孩子們更願意閱讀；「快樂戲劇列車台南遊」，將文學戲劇表演帶進校園與孩子一起同樂；「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」，除了享受閱讀家鄉繪本的樂趣，還把故事演出來，留下珍貴記憶。