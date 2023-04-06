美系外資表示，市場對AI機會的期望是創意股價上漲的主要驅動力，創意今年初以來，股價已經大漲69%。市場投資者預期創意5奈米ASIC項目在下半年將打入美國超大業者的量產，只是，市場對創意的期望似乎言過其實，儘管認同創意、世芯-KY(3661)是ASIC激增的主要受益者，然而，最近針對代工廠供應鏈檢查顯示，創意來自美國超大規模業者的5奈米ASIC項目仍在談判中，尚未最終拍板，該項目最早進入量產時間可能在2024年，且因為NRE(委託設計)由客戶自己完成，故利潤率相對較低，預計定價可能是供應商決策的關鍵因素。

美系外資表示，根據近期對代工廠供應鏈檢查顯示，創意近期喜憂參半，預計4個5奈米NRE項目將在下半年試生產，目前創意5奈米的量產貢獻能見度仍有限。此外，主要的SSD控制器客戶似乎提高了對7奈米ASIC的預測，但降低了對12奈米和16奈米的預測。整體來說，創意在AI ASIC需求不斷成長的環境下位居有利位置，期盼在市場轉趨正常化後，可以看到更多具體的AI ASIC機會，將創意目標價由700元調升到888元，評等維持中立。