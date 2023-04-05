今年兒童節，北市辛亥國小送學生們兩份兒童節禮物，全面更新操場跑道以及共融式遊戲場，辛亥國小總務主任湯為國表示，築夢園共融式遊戲場結合校園內的停車場屋頂，設計兩層式遊戲空間，有爬網、攀繩、溜滑梯等設施，讓孩子盡情跑跳。

辛亥國小表示，更新的亮麗跑道在近日啟用，材質選用柔軟、耐磨、抗拉拔的合成橡膠，能緩解長時間奔跑時對關節和骨骼的壓力，也能在不小心跌倒時提供一定保護力。

北市辛亥國小更新操場跑道，無溝蓋的設計，讓孩子們可以盡情奔跑。（辛亥國小提供／張芷瑜台北傳真）

辛亥國小也說，跑道顏色選用藍、灰配色，亮眼卻不俗豔，隔道換色提供明顯辨識性，教學上更便利，排水系統也從原本會凹凸不平的水溝蓋變成線性，讓孩子在跑步時不用再擔心被溝蓋絆倒，並串連操場周邊遊具，動線更順暢安心。

辛亥國小總務主任湯為國表示，共融式遊戲場下方是停車場屋頂，原本雜草叢生沒有活用，此次重新整理，破除地形限制，轉換成自然高度落差，設計兩層式遊戲空間，也透過遊具設計引導孩子活動身體。

湯為國也說，小朋友可以透過爬網、攀繩、溜滑梯等穿梭其中，也有完整的無障礙坡道，讓肢體障礙的孩子也能同樂，幼兒園的孩子們也都很喜歡來此處活動，除了校內上下課使用率高，吸引不少人遊玩，平假日下課後也會開放給周邊社區的居民們運動。